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08:48, 11 апреля 2023Мир

США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе санкций

AP: утечка секретных файлов США показала, что ОАЭ якобы помогает России в обходе санкций

Фото: Rula Rouhana / Reuters

США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе санкций, об этом говорится в материале Associated Press News со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.

В секретных файлах ведомства сказано, что американские шпионы поймали сотрудников российской разведки, которые хвастались, что убедили ОАЭ работать вместе против спецслужб США и Великобритании. В связи с этим у Вашингтона растут опасения, что ОАЭ позволяют России и ее гражданам срывать санкции, введенные в связи с украинским конфликтом.

В частности, документ включает пункт со ссылкой на исследование от 9 марта с заголовком «Россия/ОАЭ: Углубление разведывательных отношений». Отмечается, что официальные лица США отказались подтвердить подлинность документа.

«ОАЭ, вероятно, рассматривают взаимодействие с российской разведкой как возможность укрепить растущие связи между Абу-Даби и Москвой, а также диверсифицировать разведывательное партнерство на фоне опасений по поводу выхода США из региона», — говорится в файле.

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Анастасия Заикина
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