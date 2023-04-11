Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:19, 11 апреля 2023Бывший СССР

Сторонники ПЦУ захотели лишить УПЦ собора в Киевской области

СПЖ: сторонники ПЦУ собирают подписи для лишения УПЦ собора в Киевской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) собирают подписи, чтобы лишить Украинскую православную церковь (УПЦ) Спасо-Преображенского собора в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале.

«Белая Церковь Киевской области, Спасо-Преображенский собор. Сбор подписей против УПЦ», — сказано в публикации. В СПЖ добавили, что продолжается «эстафета рейдерства».

Ранее депутаты Волынского областного совета на Украине выступили за запрет деятельности УПЦ на территории области. В поддержку решения проголосовали все 54 члена облсовета. Кроме того, депутаты порекомендовали военной администрации разорвать договор аренды со Святогорским ставропигиальным женским монастырем, а также другими храмами и сооружениями, используемыми УПЦ.

11 апреля в городе Хмельницкий на западе Украины неизвестные силой захватили православный Свято-Георгиевский храм. В УПЦ уточнили, что за взломщиками следовали сторонники ПЦУ. После захвата собравшиеся объявили о переходе храма под управление Православной церкви Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
Ценам на жилье в России предрекли снижение из-за одного фактора
Дрю Бэрримор рассказала о первых симптомах климакса
Фанатка пробралась в номер чемпиона по настольному теннису и украла его трусы
Россиянам дали советы по выбору жилья для инвестиций в Москве
Описан способ угона автомобиля с помощью поддельной Bluetooth-колонки
Оценены последствия утечки секретных документов для Байдена и Трампа
Россиянин прострелил руку просившего мелочь мужчины с топором
Доктор Мясников развеял миф о гранатовом соке
Заявлениям России о сокращении добычи нефти нашли подтверждение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.