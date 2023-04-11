Сторонники ПЦУ захотели лишить УПЦ собора в Киевской области

СПЖ: сторонники ПЦУ собирают подписи для лишения УПЦ собора в Киевской области

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) собирают подписи, чтобы лишить Украинскую православную церковь (УПЦ) Спасо-Преображенского собора в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале.

«Белая Церковь Киевской области, Спасо-Преображенский собор. Сбор подписей против УПЦ», — сказано в публикации. В СПЖ добавили, что продолжается «эстафета рейдерства».

Ранее депутаты Волынского областного совета на Украине выступили за запрет деятельности УПЦ на территории области. В поддержку решения проголосовали все 54 члена облсовета. Кроме того, депутаты порекомендовали военной администрации разорвать договор аренды со Святогорским ставропигиальным женским монастырем, а также другими храмами и сооружениями, используемыми УПЦ.

11 апреля в городе Хмельницкий на западе Украины неизвестные силой захватили православный Свято-Георгиевский храм. В УПЦ уточнили, что за взломщиками следовали сторонники ПЦУ. После захвата собравшиеся объявили о переходе храма под управление Православной церкви Украины.