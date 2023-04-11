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14:05, 11 апреля 2023Бывший СССР

В Волынской области Украины запретили деятельность УПЦ

Депутаты Волынского областного совета Украины проголосовали за запрет деятельности УПЦ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутаты Волынского областного совета на Украине проголосовали за запрет деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории области. Об этом сообщает украинский портал «Общественное».

В поддержку решения проголосовали все 54 депутата облсовета.

Депутаты также порекомендовали военной администрации разорвать договор аренды со Святогорским ставропигиальным женским монастырем и другими храмами и сооружениями, используемыми Украинской православной церковью.

Ранее в сети появилось видео нападения на епископа Ивано-Франковского Никиту. В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ сообщили об умышленности совершенного преступления и добавили, что сотрудники полиции не арестовали нападавшего.

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Алевтина Запольская
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