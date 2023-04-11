В Волынской области Украины запретили деятельность УПЦ

Депутаты Волынского областного совета Украины проголосовали за запрет деятельности УПЦ

Депутаты Волынского областного совета на Украине проголосовали за запрет деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории области. Об этом сообщает украинский портал «Общественное».

В поддержку решения проголосовали все 54 депутата облсовета.

Депутаты также порекомендовали военной администрации разорвать договор аренды со Святогорским ставропигиальным женским монастырем и другими храмами и сооружениями, используемыми Украинской православной церковью.

Ранее в сети появилось видео нападения на епископа Ивано-Франковского Никиту. В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ сообщили об умышленности совершенного преступления и добавили, что сотрудники полиции не арестовали нападавшего.