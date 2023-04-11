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11:52, 11 апреля 2023Бывший СССР

Появилось видео нападения на православного священника на Украине

В сети появилось видео нападения на епископа Ивано-Франковского Никиту на Украине

Видео нападения на православного епископа Ивано-Франковского Никиту возле епархиального управления в Черновцах опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

«Есть факты, которые доказывают, что нападение на епископа было умышленным. Полиция, которую вызвали на место событий, не арестовала нападавшего», — сообщили в Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Там также отметили, что сотрудники не стали проверять нападавшего на состояние алкогольного и наркотического опьянения, о чем их просили свидетели.

Накануне в городе Хмельницкий на западе Украины неизвестные силой захватили православный Свято-Георгиевский храм. За взломавшими церковь следовали сторонники раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ). После захвата церкви собравшиеся объявили о переходе храма под управление ПЦУ.

Алевтина Запольская
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