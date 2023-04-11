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18:48, 11 апреля 2023Россия

Российского политолога Соловья признали иноагентом из-за выплаты от Google

Политолога Валерия Соловья признали в России иноагентом после получения выплаты от Google

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Политолога Валерия Соловья признали в России иностранным агентом после получения выплаты от Google. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Соловей получил от Google, которой принадлежит YouTube, более 2,7 миллиона рублей.

Валерий Соловей — политолог, доктор исторических наук, общественный деятель. Ранее он был заведующим кафедрой связей с общественностью МГИМО. Соловей известен своими скандальными высказываниями и конспирологическими идеями.

В феврале 2022 года сообщалось о задержании политолога. Следователи изъяли всю технику Соловья, а также его жены и сына. Позже оказалось, что он проходит свидетелем по делу о возбуждении ненависти.

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Марк Леонов
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