Российского политолога Соловья признали иноагентом из-за выплаты от Google
Политолога Валерия Соловья признали в России иноагентом после получения выплаты от Google
Политолога Валерия Соловья признали в России иностранным агентом после получения выплаты от Google. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Соловей получил от Google, которой принадлежит YouTube, более 2,7 миллиона рублей.
Валерий Соловей — политолог, доктор исторических наук, общественный деятель. Ранее он был заведующим кафедрой связей с общественностью МГИМО. Соловей известен своими скандальными высказываниями и конспирологическими идеями.
В феврале 2022 года сообщалось о задержании политолога. Следователи изъяли всю технику Соловья, а также его жены и сына. Позже оказалось, что он проходит свидетелем по делу о возбуждении ненависти.