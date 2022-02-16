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Политолога Соловья допросили как свидетеля и отпустили

Политолог Соловей допрошен как свидетель, он покинул здание СК, сообщил адвокат Добрынин
Валерий Соловей

Валерий Соловей. Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Политолог и бывший профессор МГИМО Валерий Соловей был допрошен как свидетель по делу о возбуждении ненависти, после чего его отпустили, он покинул здание Следственного комитета России. Об этом сообщил его адвокат Алексей Добрынин, передает ТАСС.

Юрист пояснил, что Соловей получил статус свидетеля по делу, возбужденному в 2021 году по статье 282 УК РФ( «Возбуждение ненависти или вражды»).

«Допрос Соловья завершен, он покинул здание СК. Следователи взяли с Соловья подписку о неразглашении материалов дела», — добавил Добрынин.

Ранее стало известно, что у задержанного политолога Валерия Соловья изъяли всю цифровую технику, принадлежащую ему и членам его семьи. Помимо телефонов, ноутбуков и компьютеров, правоохранители также забрали у экс-профессора его загранпаспорт. С супруги Соловья, Татьяны, следователи взяли подписку о неразглашении.

Информация о задержании бывшего профессора МГИМО появилась в среду, 16 февраля. По информации СМИ, он является фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства»).

Марина Совина
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