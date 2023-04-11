Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:02, 11 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии оценили роль глобального сотрудничества ООН

Замглавы МИД Белоруссии Амбразевич: в ООН не исчезнет повестка глобального сотрудничества

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В ООН не исчезнет повестка глобального сотрудничества, несмотря на изменения внутри организации, связанные с развитием международных отношений. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич, передает РИА Новости.

«Развитие параллельных треков сотрудничества всегда имело место. Но вакуума глобальной повестки сотрудничества, я уверен, не будет. И даже если ООН переживет какие-то серьезные трансформации, следуя за развитием международных отношений, тем не менее, она должна остаться и присутствовать в такой форме», — подчеркнул он.

По словам Амбразевича, сейчас организация не в полной мере служит интересам международного сотрудничества, а является отражением конфликтов стран на международной арене. При этом он выразил уверенность в том, что после окончания глобального кризиса безопасности ООН удастся сохранить свою роль на основе принципов, заложенных основателями организации.

Ранее Амбразевич заявил, что западные страны, участвующие в заседаниях Совбеза ООН, не стремятся найти решение актуальных мировых проблем. Он отметил, что их участие напоминает скорее «работу ради картинки».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе санкций
Клаудия Шиффер примерила наряд 30-летней давности и показала фото фанатам
Пассажир самолета оттаскал стюардессу за волосы и сорвал рейс
Пользователи Samsung Galaxy S23 снова раскритиковали камеру смартфона
США попытались наладить отношения с союзниками после утечки документов
В Белоруссии оценили роль глобального сотрудничества ООН
Стали известны возможные варианты проведения выборов в новых регионах России
ФСБ показала видео задержания собиравшегося воевать за ВСУ россиянина
МИД Японии назвал Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией
Названы самые частые ошибки при самостоятельном бронировании тура
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.