В Белоруссии оценили роль глобального сотрудничества ООН

Замглавы МИД Белоруссии Амбразевич: в ООН не исчезнет повестка глобального сотрудничества

В ООН не исчезнет повестка глобального сотрудничества, несмотря на изменения внутри организации, связанные с развитием международных отношений. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич, передает РИА Новости.

«Развитие параллельных треков сотрудничества всегда имело место. Но вакуума глобальной повестки сотрудничества, я уверен, не будет. И даже если ООН переживет какие-то серьезные трансформации, следуя за развитием международных отношений, тем не менее, она должна остаться и присутствовать в такой форме», — подчеркнул он.

По словам Амбразевича, сейчас организация не в полной мере служит интересам международного сотрудничества, а является отражением конфликтов стран на международной арене. При этом он выразил уверенность в том, что после окончания глобального кризиса безопасности ООН удастся сохранить свою роль на основе принципов, заложенных основателями организации.

Ранее Амбразевич заявил, что западные страны, участвующие в заседаниях Совбеза ООН, не стремятся найти решение актуальных мировых проблем. Он отметил, что их участие напоминает скорее «работу ради картинки».