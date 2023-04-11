В Петербурге подростки толпой разгромили автобус и попали на видео
78.ru: в Санкт-Петербурге подростки толпой разбили стекла в автобусе и напугали пассажиров
Подростки толпой разгромили автобус на остановке на улице Есенина в Санкт-Петербурге. Происшествие попало на видео, которое опубликовал телеканал 78.ru.
На кадрах видно, как группа школьников бьет стекла в общественном транспорте и пугает пассажиров. Кроме того, агрессивные несовершеннолетние пристают к прохожим.
Позже сотрудники полиции доставили в отдел пятерых подростков для разбирательства. В числе хулиганов были и девочки.
10 апреля в новосибирском Бердске подростки избили охранника и кассира в кинотеатре «Орион». На место приехала полиция, правонарушителей задержали. До этого сообщалось, что в Петербурге девочки-подростки жестоко избили 19-летнего охранника бара.