В Петербурге подростки толпой разгромили автобус и попали на видео

78.ru: в Санкт-Петербурге подростки толпой разбили стекла в автобусе и напугали пассажиров

Подростки толпой разгромили автобус на остановке на улице Есенина в Санкт-Петербурге. Происшествие попало на видео, которое опубликовал телеканал 78.ru.

На кадрах видно, как группа школьников бьет стекла в общественном транспорте и пугает пассажиров. Кроме того, агрессивные несовершеннолетние пристают к прохожим.

Позже сотрудники полиции доставили в отдел пятерых подростков для разбирательства. В числе хулиганов были и девочки.

10 апреля в новосибирском Бердске подростки избили охранника и кассира в кинотеатре «Орион». На место приехала полиция, правонарушителей задержали. До этого сообщалось, что в Петербурге девочки-подростки жестоко избили 19-летнего охранника бара.