Пригожин высмеял решение Канады ввести санкции против его компании

Пригожин назвал санкции Канады против принадлежащей ему компании «ударом ниже пяток»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал решение Канады ввести санкции против принадлежащей ему компании «Конкорд менеджмент и консалтинг». Соответствующее соообщение опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.

Пригожин с иронией отреагировал на ограничения в отношении организации. «Это ужасно. Удар значительно ниже пяток», — пошутил он, комментируя решение Оттавы.

Ранее Канада расширила антироссийские санкции — ограничительные меры вводятся в отношении 14 физических и 34 юридических лиц. В частности, санкции были введены против лиц, связанных с ЧВК «Вагнер».

Кроме того, под рестрикции Канады попали Первый канал, НТВ, ВГТРК и принадлежащие ей каналы «Россия 1» и «Россия 24», новостные агентства ТАСС, RT, Sputnik, Regnum, а также компании «Газпром-медиа» и холдинга «Национальная Медиа группа».