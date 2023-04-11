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01:05, 12 апреля 2023Россия

Пригожин высмеял решение Канады ввести санкции против его компании

Пригожин назвал санкции Канады против принадлежащей ему компании «ударом ниже пяток»

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал решение Канады ввести санкции против принадлежащей ему компании «Конкорд менеджмент и консалтинг». Соответствующее соообщение опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.

Пригожин с иронией отреагировал на ограничения в отношении организации. «Это ужасно. Удар значительно ниже пяток», — пошутил он, комментируя решение Оттавы.

Ранее Канада расширила антироссийские санкции — ограничительные меры вводятся в отношении 14 физических и 34 юридических лиц. В частности, санкции были введены против лиц, связанных с ЧВК «Вагнер».

Кроме того, под рестрикции Канады попали Первый канал, НТВ, ВГТРК и принадлежащие ей каналы «Россия 1» и «Россия 24», новостные агентства ТАСС, RT, Sputnik, Regnum, а также компании «Газпром-медиа» и холдинга «Национальная Медиа группа».

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Марина Совина
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