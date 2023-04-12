Всемирный банк предрек Украине дополнительные расходы на миллиарды долларов

Глава ВБ Малпас предрек Украине дополнительные расходы в 11 млрд долларов в 2023 году

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпас предрек, что у Украины в 2023 году будут дополнительные ключевые экономические расходы, которые составят около 11 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.

«По нашим оценкам, в 2023 году страна столкнется с дополнительным дефицитом финансирования в размере 11 миллиардов долларов, необходимого для покрытия критически важных экономических и капитальных расходов», — заявил он.

Глава организации отметил, что банку удалось найти «экстренное финансирование» для Украины, размер которого превышает 23 миллиарда долларов. Он добавил, что 20 миллиардов долларов из этой суммы уже были распределены. Малпас заверил, что банк внимательно следит за тем, чтобы выделенные Киеву средства расходовались по назначению.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находящийся с визитом в США, во время встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином обратился к нему с просьбой предоставить Киеву дальнобойные ракеты и истребители.