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22:08, 12 апреля 2023Мир

Украина попросила у США дальнобойные ракеты и истребители

Премьер Украины Шмыгаль попросил США предоставить Киеву дальнобойные ракеты и истребители

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находящийся с визитом в США, во время встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином обратился к нему с просьбой предоставить Киеву дальнобойные ракеты и истребители, сообщается на сайте Пентагона.

«Мы выиграем эту войну. Но чтобы добиться этого быстрее и с меньшими потерями, Украине по-прежнему нужна интенсивная военная поддержка», — заявил Шмыгаль.

По его словам, Киев нуждается в большем количестве систем ПВО, тяжелой артиллерии, минометов и боеприпасов к ним. Помимо этого, он попросил США пересмотреть возможность передачи Украине дальнобойных ракет и истребителей F-15 или F-16, продемонстрировав таким образом свое лидерство.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обратился с просьбой к испанской коллеге Маргарите Роблес предоставить Киеву дополнительную помощь, в частности зенитные системы.

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Марина Совина
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