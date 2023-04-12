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09:12, 12 апреля 2023Спорт

Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился в Москве

Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился в Москве и сфотографировался на Красной площади

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер столичного футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль сыграл свадьбу со своей невестой Алехандрой в Москве. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале клуба.

«Гильермо Абаскаль и Алехандра расписались в Москве и посетили Красную площадь», — сказано в сообщении.

Клуб пожелал молодоженам любви, взаимопонимания и семейного счастья. Известно, что супруга 33-летнего испанского футболиста ждет ребенка.

«Я бы сделал это еще тысячу раз, и это всегда была бы ты, мой проводник, мой свет», – подписал Абаскаль совместные фотографии с женой в соцсетях.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года. До этого он возглавлял швейцарский «Базель». Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны. Абаскаль сменил на посту итальянца Паоло Ваноли, который покинул клуб после шести месяцев работы.

Марина Совина
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