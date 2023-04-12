Известная украинская певица призвала вычеркнуть из памяти Ани Лорак

Известная украинская певица Ольга Полякова призвала вычеркнуть из памяти Ани Лорак

Известная украинская певица Ольга Полякова раскритиковала коллегу Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек). Об этом сообщает Voice.

Полякова отреагировала на заявление Лорак о том, в родной стране ей не дали работать. «Уже который день СМИ визжат-кричат от заявления Ани Лорак о том, что ее на Украине заказали, не давали работать, ставили условия политические силы. Однако заказчика она назвать не может. Сегодня я это сделаю — заказчик я! Да, я хотела быть самой лучшей певицей всей Украины, собирающей стадионы, самой популярной», — высказалась украинская исполнительница, добавив в шутливой форме, что по такому же принципу она «заказала» другую свою коллегу, Светлану Лободу, ранее заявлявшую про проплаченные акции против нее.

Полякова добавила, что Лорак продолжила концертную деятельность в России из-за желания больше заработать, а также призвала вычеркнуть исполнительницу из памяти: «Это человек вообще без совести. Она не может сказать никакой конкретики. Все вы знали, все вы понимали — и тогда, и сейчас! Вы просто очень хотели денег и все! Никакого больше оправдания быть не может».

В конце марта Ани Лорак пожаловалась на то, что в медиа распространяют ложную информацию о том, что она якобы спонсирует Вооруженные силы Украины. Знаменитость отметила, что поддерживала только тех, «кто нуждается в этом, независимо от национальности или политической принадлежности».

Позже сообщалось, что стоимость билетов на концерт исполнительницы в Москве дошла до 600 тысяч рублей.