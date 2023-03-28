Стоимость билетов на концерт Ани Лорак в Москве дошла до 600 тысяч рублей

Стоимость билетов на концерт певицы Ани Лорак в Москве дошла до 600 тысяч рублей

Стала известна стоимость билетов на концерт украинской певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), выступления которой ранее отменили в нескольких городах России. Об этом сообщается на сайте по продаже билетов Afisha.ru.

Стоимость на билеты начинается от 2 тысяч рублей за место на балконе и заканчивается ценой в размере более полумиллиона (600 тысяч рублей) за место в VIP-ложе. Выступление певицы запланировано на 27 сентября, в день ее рождения, в концертном зале Crocus City Hall.

Ранее стало известно об отмене концерта украинской поп-певицы Ани Лорак в Ростове-на-Дону вслед за скандалом в Краснодаре. Отмечалось, что активисты потребовали признать знаменитость иноагентом и уже обратились в Генпрокуратуру России.

В конце марта исполнительница пожаловалась на то, что в медиа распространяют ложную информацию о том, что она якобы спонсирует Вооруженные силы Украины. Знаменитость отметила, что поддерживала только тех, «кто нуждается в этом, независимо от национальности или политической принадлежности».