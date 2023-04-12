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08:00, 12 апреля 2023Ценности

Популярная актриса показала растяжки на фото в белье

Американская актриса Хлоя Бэйли показала растяжки в черном кружевном белье

Фото: Stephanie Tacy / Sipa USA / Legion-Media

Популярная американская актриса и певица Хлоя Бэйли показала откровенные снимки и восхитила фанатов. Снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

24-летняя популярная снялась в черном кружевном белье, состоящем из корсета, трусов и пояса для чулок. Помимо этого, звезда уложила волосы, собранные в дреды, а также нанесла на лицо макияж в ярких оттенках. Кроме того, на размещенных снимках видно, что в области бедер девушки присутствуют многочисленные растяжки. «Отправь ему фото в наряде, который тебе нравится», — подписала она публикацию.

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Подписчики оценили внешний вид певицы в комментариях под постом. «Как же ты прекрасна!», «Горячая», «Восхитительная женщина», — заявили они.

Ранее в апреле американскую телезвезду и модель Кайли Дженнер обругали за пошлые фото во время Пасхи. 25-летняя знаменитость опубликовала серию фото, на которых она позирует в винтажном платье Jean Paul Gaultier облегающего кроя с декольте и прозрачной юбкой. Таким образом бизнесвумен поздравила поклонников с праздником.

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Екатерина Ештокина
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