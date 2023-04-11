Кайли Дженнер обругали за пошлые фото во время Пасхи

Телезвезду Кайли Дженнер обругали за фото в облегающем платье во время Пасхи

Американская телезвезда, модель и предпринимательница Кайли Дженнер поделилась снимками в откровенном образе во время Пасхи и подверглась критике в сети. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

25-летняя знаменитость опубликовала серию фото, на которых она позирует в винтажном платье Jean Paul Gaultier облегающего кроя с декольте и прозрачной юбкой. Таким образом бизнесвумен поздравила поклонников с праздником. Однако фанаты, в свою очередь, обругали кумира за размещение кадров в пошлом образе и сексуализацию праздника.

«Ты не могла пропустить хотя бы один день?», «Почему обязательно надо сексуализировать Пасху?», «Правильно, покажи нам тело в день, когда Иисус воскрес», «Почему любые фото Кардашьян выглядят так пошло?», «У вас есть дети, зачем публиковать такие изображения?» — высказывались пользователи сети.

Ранее в апреле Хайди Клум также снялась топлес в честь Пасхи и была обругана в сети. На размещенном кадре 49-летняя знаменитость позирует топлес в черных плавках, прикрыв руками обнаженную грудь. Свой образ она дополнила кроличьими ушами.