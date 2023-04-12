Комиссия парламента России: США планируют разработать генно-инженерное биоружие

Вашингтон планирует разработать универсальное генно-инженерное биооружие, которое будет способно поражать людей, животных и сельскохозяйственные культуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

Как следует из документа, это оружие будет способно нанести противникам США масштабный и непоправимый экономический урон. Кроме того, «поражающие агенты» разработки смогут вызвать серьезные эпидемии, сопоставимые по последствиям с «ядерной зимой». «Обладание США таким высокоэффективным биологическим оружием формирует, по мнению американских военных, реальные предпосылки для изменения характера современных вооруженных конфликтов», — подчеркивают авторы доклада.

Кроме того, комиссия обвинила Пентагон в изучении в странах бывшего СССР способов распространения опасных инфекций. По ее данным, для этих целей рассматриваются мигрирующие птицы, летучие мыши и членистоногие.

Ранее стало известно, что в данный момент Минобороны исследует обнаруженные в четырех лабораториях на Украине 240 патогенов опасных вирусов, среди которых. Большая часть из них касается сибирской язвы и холеры, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.