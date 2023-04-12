Журналист Херш рассказал об алгоритме действий бригад США в Европе

Херш: бригады США в Польше и Румынии проинструктировали не атаковать первыми войска России

Американский журналист Сеймур Херш рассказал об инструктаже и алгоритме действий бригад США в Европе, об этом говорится в его статье.

«Бригада 82-й воздушно-десантной дивизии активно проходит обучение и проводит учения с базы в Польше в нескольких милях от украинской границы. В прошлом году она была усилена бригадой из 101-й воздушно-десантной дивизии, которая была развернута в Румынии… Правила ведения боевых действий гласят, что они не могут атаковать россиян первыми, пока наши ребята не подвергаются атаке», — написал он.

По его словам, общая численность двух бригад, чье развертывание малоизвестно и редко обсуждаемо, может превышать 20 тысяч человек. При этом он признал отсутствие каких-либо доказательств, что Белый дом действительно знает о происходящем в этих формированиях. Нельзя сказать, размещены ли они там для учений НАТО или для потенциального противостояния Запада российским войскам на Украине.