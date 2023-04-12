Суд отклонил протокол о дискредитации армии против военного хирурга

Суд под Калугой отклонил протокол о дискредитации армии РФ против военного хирурга Евича

Козельский районный суд Калужской области отклонил протокол о дискредитации российской армии против военного хирурга Юрия Евича и вернул дело без рассмотрения. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает РИА Новости.

Заседание по делу Евича должно было состояться 18 апреля, однако суд изменил данные в картотеке. Теперь в графе о подготовке дела значится «возвращено без рассмотрения».

Протокол в отношении военного хирурга был выписан после его лекции на Сахалине. Однако позже за Евича вступился губернатор Калужской области Владислав Шапша и выразил надежду, что суд учтет боевой опыт медика и его работу со студентами.