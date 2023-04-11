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16:40, 11 апреля 2023Россия

Полпред Путина высказался об обвиняемом в дискредитации армии враче

Вице-премьер Трутнев пообещал оплатить штраф за обвиняемого в дискредитации армии врача

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Фронтовой хирург Юрий Евич, которого обвиняют в дискредитации российской армии, допустил резкие высказывания из-за переживаний за страну. Так о ситуации высказался вице-премьер, полпред президента РФ Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, его слова приводятся в Telegram-канале.

«Он позиционирует себя с нашей стороны, со стороны России. Те резкие высказывания, которые он допустил, мне кажется, больше основываются на сопереживании и на боли за страну», — объяснил Трутнев. Он отметил, что не может повлиять на решение суда, но при этом «готов взять на себя финансовые риски» и заплатить штраф за врача.

Административное дело о дискредитации против Евича возбудили после его лекции на Сахалине для сотрудников Росгвардии. Врачу вменяют часть 1 статьи 20.3.3 КоАП. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша также вступился за фронтового хирурга. Он выразил надежду, что правоохранительные органы разберутся и примут справедливое решение по этому делу.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил привлекать к исправительным работам за дискредитацию армии. Он пообещал вынести инициативу на обсуждение.

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Алина Гончарова
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