Изобретатель сделал из фена реактивный двигатель

Автор YouTube-канала Integza создал реактивный двигатель из фена Dyson

Блогер Джоэл Гомес, известный под ником Integza, сделал на основе бытового фена функциональный реактивный двигатель. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале Гомеса.

Энтузиаст заметил, что мощности фена достаточно, чтобы собрать на его основе полноценный двигатель в миниатюре. В ходе работы автору пришлось изучить и разобрать устройство и частично заменить его детали.

Специалист рассказал, что его внимание привлекла популярная модель фена Dyson Supersonic. Автор обратил внимание, что прибор имеет сопла в нижней части, через которые воздух проходит в ручку девайса, а затем с помощью двигателя направляется через вентиляционные отверстия.

Чтобы фен не расплавился в ходе работы, Integza отсканировал его детали и заменил на металлические, напечатав последние с помощью 3D-принтера. Энтузиасту удалось подключить систему подведения топлива, которое направлялось в камеру сгорания. В результате автор собрал работающий реактивный двигатель и в ходе демонстрации за несколько секунд уничтожил помидор.

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