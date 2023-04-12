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12:57, 12 апреля 2023Наука и техника

Изобретатель сделал из фена реактивный двигатель

Автор YouTube-канала Integza создал реактивный двигатель из фена Dyson

Кадр: Integza / YouTube

Блогер Джоэл Гомес, известный под ником Integza, сделал на основе бытового фена функциональный реактивный двигатель. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале Гомеса.

Энтузиаст заметил, что мощности фена достаточно, чтобы собрать на его основе полноценный двигатель в миниатюре. В ходе работы автору пришлось изучить и разобрать устройство и частично заменить его детали.

Специалист рассказал, что его внимание привлекла популярная модель фена Dyson Supersonic. Автор обратил внимание, что прибор имеет сопла в нижней части, через которые воздух проходит в ручку девайса, а затем с помощью двигателя направляется через вентиляционные отверстия.

Чтобы фен не расплавился в ходе работы, Integza отсканировал его детали и заменил на металлические, напечатав последние с помощью 3D-принтера. Энтузиасту удалось подключить систему подведения топлива, которое направлялось в камеру сгорания. В результате автор собрал работающий реактивный двигатель и в ходе демонстрации за несколько секунд уничтожил помидор.

В августе 2022 года стало известно, что швейцарские ученые разработали прототип биоразлагаемого аккумуляторного элемента из бумаги. Специалисты рассказали, что его производительность снижается по мере высыхания — для повторной активации элемент нужно заново смочить водой.

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Андрей Ставицкий
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