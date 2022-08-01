Создана активируемая водой бумажная батарейка

Nature: создан аккумулятор из бумаги, который активируется каплей воды

Швейцарские ученые разработали прототип биоразлагаемого аккумуляторного элемента из бумаги. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Представленный прототип бумажного аккумулятора, по словам исследователей, может оказать большое влияние на сегмент одноразовой электроники. Созданная бумажная батарея является биоразлагаемой, изготовлена из экологически чистых материалов и достаточно дешевая в сборке.

Устройство состоит из полоски бумаги с нанесенной на нее поваренной солью, на одной из сторон находится графитовый слой. Графит выступает в качестве катода, порошок цинка — анода, положительная и отрицательная стороны аккумулятора соединены проводом. Для активации элемента необходимо добавить на бумагу пару капель воды.

В ходе эксперимента батарейка активировалась через 20 секунд после контакта с водой и выдавала напряжение 1,2 вольта в течение часа. Это сравнимо с уровнем обычной щелочной батарейки АА на 1,5 вольта. Производительность батареи снижалась по мере высыхания — для повторной активации элемент нужно заново смочить водой.

«Демонстрация показала, что, несмотря на ограниченную удельную мощность по сравнению со стандартными технологиями, наша батарея актуальна для широкого спектра маломощной электроники и экосистемы интернета вещей», — отметили изобретатели.

В начале июля стало известно, что специалисты из Финляндии использовали песок для хранения энергии вместо стандартных аккумуляторов. Инженеры отметили, что крайне дешевый и доступный материал способен несколько месяцев сохранять тепло от 500 до 600 градусов по Цельсию.