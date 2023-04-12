Гашек пожаловался на плюющих на иностранных спортсменов россиян

Гашек призвал не допустить участия российских спортсменов в международных турнирах

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в Twitter призвал не допустить участия российских спортсменов в международных турнирах.

Он пожаловался на то, что российская теннисистка Светлана Кузнецова призвала не смешивать спорт и политику, и посчитал, что сейчас пришло время для иностранных спортсменов публично высказаться против участия россиян. «И не позволить их спортсменам "плевать" на нас», — заявил Гашек.

В октябре 2022 года Гашек призвал руководителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уйти в отставку из-за позиции по России. Он заявил, что комиссар лиги Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дейли проявили неуважение к МИД Чехии, допустив к предсезонным матчам НХЛ в Праге российских игроков.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В некоторых дисциплинах, таких как теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне выступают в нейтральном статусе. Также россияне продолжают играть в НХЛ.