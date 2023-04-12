Херш: министерства Украины создали подставные компании для экспортных контрактов на оружие

Украинские министерства приобретают оружие незаконным путем. Журналист Сеймур Херш уличил ведомства Украины в своей статье.

«Многие правительственные министерства в Киеве, как мне сказали, буквально "соревнуются" в создании подставных компаний для заключения экспортных контрактов на поставку оружия и боеприпасов с частными торговцами оружием по всему миру, и они обеспечивают им "откаты"», — написал он.

По его словам, многие из них находятся в Польше и Чехии. Он также допустил, что другие подставные компании есть в Персидском заливе и Израиле.