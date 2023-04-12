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21:36, 12 апреля 2023Интернет и СМИ

В Госдуме оценили идею разблокировки Twitter

Хинштейн: разблокировка Twitter до удаления запрещенных материалов противоречит законам РФ
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: пресс-служба Госдумы России / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал возможность разблокировки социальной сети Twitter в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Хинштейн оценил идею разблокировки Twitter и подчеркнул, что это решение противоречит законам России, если соцсеть откажется от удаления запрещенных материалов.

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«До настоящего времени соцсеть не удалила по требованиям Роскомнадзора более 1,3 тысячи запрещенных материалов... Его разблокировка без удаления запрещенного контента будет противоречить российскому законодательству», — отметил депутат Госдумы.

Парламентарий добавил, что для разблокировки социальной сети следует обращаться не в Генпрокуратуру, а к администрации компании.

Ранее сообщалось, что российские депутаты всех фракций призвали разблокировать Twitter. С соответствующей просьбой они обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову.

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Марина Совина
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