В Госдуме оценили идею разблокировки Twitter

Хинштейн: разблокировка Twitter до удаления запрещенных материалов противоречит законам РФ

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал возможность разблокировки социальной сети Twitter в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Хинштейн оценил идею разблокировки Twitter и подчеркнул, что это решение противоречит законам России, если соцсеть откажется от удаления запрещенных материалов.

«До настоящего времени соцсеть не удалила по требованиям Роскомнадзора более 1,3 тысячи запрещенных материалов... Его разблокировка без удаления запрещенного контента будет противоречить российскому законодательству», — отметил депутат Госдумы.

Парламентарий добавил, что для разблокировки социальной сети следует обращаться не в Генпрокуратуру, а к администрации компании.

Ранее сообщалось, что российские депутаты всех фракций призвали разблокировать Twitter. С соответствующей просьбой они обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову.

