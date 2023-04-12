Российские депутаты попросили разблокировать Twitter

Депутаты всех фракций Госдумы обратились к генпрокурору с просьбой разблокировать Twitter

Депутаты всех фракций Госдумы обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой рассмотреть возможность разблокировки социальной сети Twitter. Об этом сообщает РБК.

Депутаты отметили, что поддерживают решение властей ограничить доступ к Twitter, принятое весной 2022 года. В то же время они заявили, что за время, прошедшее с момента блокировки соцсети, ее политика изменилась. По их мнению, после того как Twitter приобрел основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, площадка «перестала дискриминировать государственные органы Российской Федерации и журналистов».

Так, в частности, авторы обращения обратили внимание на то, что соцсеть отказалась удалять посты заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и добавила пометку «финансируемое государством медиа» в профиль «Би-би-си».

«Таким образом, если политика социальной сети Twitter направлена на нейтралитет в части распространения информации, депутаты Государственной думы считают обоснованным и оправданным возобновление продуктивного диалога с руководством Twitter и использование площадки для донесения до западной аудитории позиции России, в том числе государственным ведомствам», — подчеркнули авторы обращения.

В заключение депутаты попросили Краснова провести повторную проверку соцсети на предмет соблюдения российского законодательства. В случае, если руководство Twitter согласится удалить или промаркировать нарушающие его материалы, стоит рассмотреть вопрос о разблокировке Twitter, резюмировали они.

Документ подписали 22 депутата, в их — числе члены партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Обращение было инициировано представителями последней.

Ранее в апреле разблокировать Twitter предложил депутат Антон Горелкин. Он написал, что с соцсетью необходимо возобновлять диалог и продолжать работу в соответствии с российским законодательством, так как администрация площадки теперь настроена на нейтралитет. В Роскомнадзоре в ответ на это заявили, что оснований для снятия ограничений с платформы нет.

Социальную сеть Twitter заблокировали на территории России 4 марта 2022 года. Такая мера была принята после того, как соцсеть ограничила доступ к аккаунтам российским СМИ. В частности, были заблокированы страницы каналов RT и «Звезда», а также агентств РИА Новости и Sputnik.

В конце октября соцсеть купил Илон Маск. Предприниматель лично возглавил соцсеть и распустил совет директоров компании. Он объяснил свое решение желанием помочь человечеству. По мнению миллиардера, людям нужна платформа, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.