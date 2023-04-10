В Роскомнадзоре ответили на предложение разблокировать Twitter

Роскомнадзор заявил, что оснований для снятия блокировки с соцсети Twitter нет

В Роскомнадзоре ответили на предложение замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина разблокировать социальную сеть Twitter в России. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

«Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

По словам представителей ведомства, соцсеть пока так и не выполнила требование по удалению 1,3 тысячи запрещенных в России материалов.

Предложение разблокировать Twitter в России прозвучало ранее 10 апреля. В своем Telegram-канале автор инициативы Горелкин заявил, что с соцсетью необходимо возобновлять диалог и продолжать работу в соответствии с российским законодательством, так как администрация площадки теперь настроена на нейтралитет. По мнению депутата, российские ведомства снова могли бы использовать Twitter для объяснения своей позиции западной аудитории.

Twitter заблокировали на территории России 4 марта 2022 года. Такая мера была принята после того, как соцсеть ограничила доступ к аккаунтам российским СМИ. В частности, были заблокированы страницы каналов RT и «Звезда», а также агентств РИА Новости и Sputnik.