Российский военный потерял автомат Калашникова и попал под суд

В Забайкалье военнослужащий потерял выданный ему автомат Калашникова и попал под суд

Борзинский гарнизонный военный суд оштрафовал мобилизованного, потерявшего выданный ему автомат Калашникова АК-74М. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Военнослужащий признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, 22 сентября прошлого года россиянина призвали на службу. В октябре он оставил в казарме без присмотра закрепленный за ним автомат. Позже оружие пропало. Его нашли только спустя два месяца в подвале казармы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Екатеринбурга таможня нашла у пассажира позолоченный автомат Калашникова. Мужчина пояснил, что это списанное оружие, которое было декорировано златоустовскими мастерами.

