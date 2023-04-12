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17:33, 12 апреля 2023Силовые структуры

Российский военный потерял автомат Калашникова и попал под суд

В Забайкалье военнослужащий потерял выданный ему автомат Калашникова и попал под суд

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Борзинский гарнизонный военный суд оштрафовал мобилизованного, потерявшего выданный ему автомат Калашникова АК-74М. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Военнослужащий признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, 22 сентября прошлого года россиянина призвали на службу. В октябре он оставил в казарме без присмотра закрепленный за ним автомат. Позже оружие пропало. Его нашли только спустя два месяца в подвале казармы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Екатеринбурга таможня нашла у пассажира позолоченный автомат Калашникова. Мужчина пояснил, что это списанное оружие, которое было декорировано златоустовскими мастерами.

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Владимир Шарапов
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