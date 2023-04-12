МИД России сообщил о закрытии въезда для 333 граждан Канады в ответ на санкции

Россия ввела ответные санкции против Канады, сказано в заявлении российского МИД.

«Ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом [премьер-министра Канады] Джастина Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России, а также всех, кто не устраивает оттавский "мейнстрим" и поддерживаемые им неонацистские власти в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 333 граждан Канады», — говорится в документе.

Отмечается, что Москва внесла в «стоп-лист» представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, а также общественных активистов и атлетов, причастных к распространению антироссийской риторики.

Ранее Оттава расширила санкции против России. Отмечается, что ограничения коснулись 14 физических и 34 юридических лиц, среди которых связанные с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» лица.