Киевская прокуратура: архидиакона Киево-Печерской лавры осудят после стычки с журналистами

Архидиакона Киево-Печерской лавры осудят после стычки с журналистами издания «Суспільне» («Общественное»), по версии следствия, он препятствовал их деятельности. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram-канале.

«При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении служителя Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов», — сказано в сообщении.

Прокуратура напомнила, что 30 марта журналисты издания снимали репортаж на территории Киево-Печерской лавры. В этот момент к оператору подошел архидиакон, который взял микрофон, а затем сломал крепление к видеокамере и бросил его на землю, говорится в заявлении. Отмечается, что после этого журналист не мог продолжить профессиональную деятельность. Архидиакону грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.

30 марта на представителей УПЦ также подали заявление в полицию о препятствовании работе государственной комиссии в Киево-Печерской лавре. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что из-за «физических препятствий» со стороны УПЦ комиссия по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника «Киево-Печерская лавра» не смогла начать работу.