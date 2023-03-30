На представителей УПЦ в Киево-Печерской лавре подали заявление в полицию

На представителей УПЦ подали заявление о препятствовании комиссии в Киево-Печерской лавре

На представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) подали заявление в полицию о препятствовании работе государственной комиссии в Киево-Печерской лавре. Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

По его словам, из-за «физических препятствий» со стороны представителей УПЦ комиссия по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника «Киево-Печерская лавра» не смогла начать работу.

«Входящие в состав комиссии представители монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской лавры не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания, проверка которого была запланирована. К тому же, многочисленные неизвестные препятствовали попаданию членов комиссии внутрь здания», — пояснил глава ведомства.

Ткаченко также добавил, что 31 марта комиссия намерена продолжить работу «в любом случае».

Ранее администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» обязала монахов УПЦ оставить территорию обители до 29 марта, заявив о расторжении договора. На это в церкви ответили, что не собираются выполнять требования и переселяться из лавры, а также идти на компромисс с украинскими властями.

30 марта стало известно, что прихожане УПЦ заблокировали работу представителей комиссии заповедника, приехавших в Киево-Печерскую лавру.