МВФ предупредил ЕС об энергокризисе при эскалации конфликта на Украине

МВФ: эскалация конфликта на Украине спровоцирует новый виток энергетического кризиса в ЕС

Эскалация конфликта на Украине может спровоцировать новый виток энергетического кризиса в ЕС. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

В организации также предупредили, что эскалация украинского конфликта усилит риски продовольственной безопасности в странах с низкими доходами. По данным МВФ, несмотря на то, что угроза газового кризиса в европейских странах зимой 2022-2023 года была предотвращена, сохраняются риски значительного роста цен в будущем.

Отмечается, что увеличение цен на продовольствие в результате возможного провала в продлении «зерновой сделки» может спровоцировать рост нагрузки на импортеров, в особенности, с ограниченными финансовыми возможностями.

За зиму газ в Европе подешевел втрое. 30 ноября 2022 года фьючерсы торговались на уровне 1550 долларов за одну тысячу кубометров, а уже 28 февраля торги закрылись на уровне 515 долларов. В этот день цены на газ доходили до 505 долларов — впервые с конца августа 2021 года.

Аналитики называют причиной падения цен стабильные поставки сжиженного природного газа (СПГ) и теплую зиму в Европе, которая позволила странам ЕС избежать энергетического кризиса.