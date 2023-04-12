Работу Керченской паромной переправы остановили в третий раз за неделю

МЧС по Крыму: работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за тумана

Движение на Керченской паромной переправе, соединяющей Кубань и Крым, приостановлено в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС по Крыму.

Ведомство указало, что работа морского порта временно прекращена из-за сильного тумана. Уточняется, что это уже третья остановка переправы за неделю: движение приостанавливали в первой половине 10 апреля, а затем почти сутки до вечера 11 апреля.

Ранее в марте работа Керченской паромной переправы была также приостановлена из-за сильного тумана. 6 января движение на Керченской переправе останавливали из-за сильного ветра (15-20 метров в секунду).

Паромной переправой пользуются водители грузовых автомобилей, поскольку с 11 декабря проезд по мосту возможен только для машин грузоподъемностью не более 1,5 тонны.