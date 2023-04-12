Работу Керченской паромной переправы остановили в третий раз за неделю
Движение на Керченской паромной переправе, соединяющей Кубань и Крым, приостановлено в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС по Крыму.
Ведомство указало, что работа морского порта временно прекращена из-за сильного тумана. Уточняется, что это уже третья остановка переправы за неделю: движение приостанавливали в первой половине 10 апреля, а затем почти сутки до вечера 11 апреля.
Ранее в марте работа Керченской паромной переправы была также приостановлена из-за сильного тумана. 6 января движение на Керченской переправе останавливали из-за сильного ветра (15-20 метров в секунду).
Паромной переправой пользуются водители грузовых автомобилей, поскольку с 11 декабря проезд по мосту возможен только для машин грузоподъемностью не более 1,5 тонны.