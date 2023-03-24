Паромное сообщение на Керченской переправе восстановили

В МЧС сообщили о восстановлении паромного сообщения на Керченской переправе

Работа Керченской паромной переправы, соединяющей Краснодарский край и Крым, восстановлена. Об этом ГУ МЧС по республике Крым сообщает в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 05:00 24 марта движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — говорится в заявлении ведомства.

Движение паромов на Керченской переправе остановили в четверг, 23 марта. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — сильный туман.

6 января движение на Керченской переправе останавливали из-за сильного ветра. Также паромы не ходили 31 декабря из-за тумана.

Паромной переправой пользуются водители грузовых автомобилей, поскольку с 11 декабря проезд по мосту возможен только для машин грузоподъемностью не более 1,5 тонны. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, решение о возобновлении движения небольших и пустых грузовых машин по Крымскому мосту должны принять в ближайшее время. По его словам, речь идет про легкие грузовики и «Газели».