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08:45, 24 марта 2023Россия

Паромное сообщение на Керченской переправе восстановили

В МЧС сообщили о восстановлении паромного сообщения на Керченской переправе

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Работа Керченской паромной переправы, соединяющей Краснодарский край и Крым, восстановлена. Об этом ГУ МЧС по республике Крым сообщает в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 05:00 24 марта движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — говорится в заявлении ведомства.

Движение паромов на Керченской переправе остановили в четверг, 23 марта. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — сильный туман.

6 января движение на Керченской переправе останавливали из-за сильного ветра. Также паромы не ходили 31 декабря из-за тумана.

Паромной переправой пользуются водители грузовых автомобилей, поскольку с 11 декабря проезд по мосту возможен только для машин грузоподъемностью не более 1,5 тонны. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, решение о возобновлении движения небольших и пустых грузовых машин по Крымскому мосту должны принять в ближайшее время. По его словам, речь идет про легкие грузовики и «Газели».

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Екатерина Подвигина
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