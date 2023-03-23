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18:23, 23 марта 2023Среда обитания

Небольшим и пустым грузовикам разрешат ездить по Крымскому мосту

Хуснуллин: Путин одобрил запуск движения небольших и пустых грузовиков по Крымскому мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Решение о возобновлении движения небольших и пустых грузовых машин по Крымскому мосту должны принять в ближайшее время. Уже известно, что российский президент Владимир Путин одобрил идею, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

По словам вице-премьера, сейчас рассматривается возможность пропуска небольших машин с досмотром. Хуснуллин отметил, что речь идет про легкие грузовики и «Газели». Помимо этого, скоро будут приняты меры для ускорения досмотров при въезде на мост, утверждает он.

8 октября во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв автомобиля. После этого стало известно о возгорании топливной цистерны в хвосте поезда, шедшего в тот момент по Крымскому мосту. По данным властей, пострадали полотна на автомобильной и железнодорожной частях моста, движение было решено перекрыть. Кроме того, тогда же готовилась к запуску паромная переправа через Керченский пролив.

В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено по одной ветке. 5 декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части моста, а 23 февраля — по левой части. Уже разрешено ездить по Крымскому мосту легковым автомобилям и железнодорожному транспорту. При этом тяжелые авто пока должны пересекать пролив с помощью паромной переправы.

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Варвара Кошечкина
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