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12:07, 23 февраля 2023Россия

Крымский мост открыли для автомобилей

Хуснуллин: Крымский мост открыли для движения автомобилей по всем полосам

Фото: «Лента.Ру»

На Крымском мосту возобновилось автомобильное движение по всем полосам. Об этом сообщает РБК.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал журналистам, что автомобильное движение на Крымском мосту открылось раньше запланированного срока на 39 дней. «После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам», — заявил Хуснуллин.

Ранее вице-премьер сообщал, что основные ремонтные работы будут закончены в марте.

В конце февраля движение на Крымском мосту перекрывали из-за смертельного ДТП — тогда движение обещали восстановить в течение получаса. До этого движение на Крымском мосту полностью останавливали 8 октября 2022 года, когда там взорвался грузовой автомобиль.

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Андрей Ставицкий
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