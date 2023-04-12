Российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли более 80 человек убитыми на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Военнослужащие группировки войск «Центр» поразили подразделения ВСУ, дислоцированные на территории Донецкой и Луганской народных республик, уточнили в военном ведомстве.
Помимо этого, на указанном направлении уничтожены четыре бронемашины противника, а также буксируемое артиллерийское орудие Д-20.
Также Минобороны сообщило о переходе под контроль ЧВК «Вагнер» трех кварталов в районе Артемовска.
Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в видеообращении назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.