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14:16, 12 апреля 2023Россия

Российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 80 человек убитыми на краснолиманском направлении
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли более 80 человек убитыми на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащие группировки войск «Центр» поразили подразделения ВСУ, дислоцированные на территории Донецкой и Луганской народных республик, уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, на указанном направлении уничтожены четыре бронемашины противника, а также буксируемое артиллерийское орудие Д-20.

Также Минобороны сообщило о переходе под контроль ЧВК «Вагнер» трех кварталов в районе Артемовска.

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в видеообращении назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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