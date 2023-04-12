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00:10, 12 апреля 2023Наука и техника

Пользователи Windows 11 пожаловались на «Проводник»

TechSpot: программа «Проводник» в Windows 11 перестала закрываться из-за ошибки

Фото: Windows / Unsplash

Пользователи актуальной ОС от Microsoft рассказали о проблеме со встроенной программой «Проводник». Об этом сообщает издание TechSpot.

По словам журналистов портала, посетители Reddit обратили внимание на неполадку еще в начале 2023 года. Пользователи пожаловались, что встроенный файловый менеджер перестал закрываться — время от времени «Проводник» самостоятельно выходит на передний план рабочего стола, что отвлекает от взаимодействия с ОС. Авторы медиа подтвердили, что ошибка актуальна до сих пор.

В публикации на Reddit отмечалось, что программа может открываться в качестве основного окна несколько раз за день. По словам специалистов, это не критическая ошибка, однако она мешает работать с системой. Авторы отметили, что особенно неприятно, когда окно с «Проводником» выходит на передний план параллельно с запущенной игрой.

В качестве временного способа решения проблемы журналисты рекомендовали принудительно закрывать файловый менеджер после каждого взаимодействия с ним. В Microsoft заявили, что знают об ошибке и работают над ее исправлением.

В конце марта стало известно, что ошибка в крупном обновлении для Windows 11 стала причиной замедления SSD. В службе поддержки Microsoft заявили, что неполадки касаются только определенных накопителей бренда ADATA, и посоветовали временно удалить апдейт.

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Андрей Ставицкий
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