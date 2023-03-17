Обновление Windows замедлило работу ПК

Wccftech: апдейт Windows 11 Moment 2 вызвал неполадки в работе SSD

Ошибка в крупном обновлении для Windows 11 стала причиной замедления SSD. Об этом сообщает издание Wccftech.

Пользователи ОС от Microsoft пожаловались на проблемы с SSD в публикации на Reddit. По словам владельцев ПК, после установки глобального обновления Moment 2 для Windows 11 скорость работы твердотельных накопителей снизилась. Изначально посетители Reddit рассказывали о снижении скорости накопителя ADATA XPG SX8200 Pro емкостью 1 терабайт, однако позже выяснилось, что проблемы касаются SSD других производителей.

Так, у одного из пользователей неизвестная ошибка вызвала замедление скорости чтения SSD более чем в два раза. Владелец ноутбука HP Omen 16 с накопителем ADATA XPG SX8200 Pro заявил, что скорость загрузки Windows 11 значительно упала — с 14 до 31 секунды.

Журналисты Wccftech протестировали обновленную Windows 11 посредством накопителя Team Group A440 Pro емкостью 2 терабайта и выяснили, что во время работы передача данных время от времени прерывалась.

В службе поддержки Microsoft посчитали, что неполадки касаются только определенных накопителей бренда ADATA. Специалисты рекомендовали произвести определенные манипуляции с командной строкой, чтобы на время устранить проблему. Журналисты издания посоветовали пользователям удалить апдейт Moment 2 до исправления ошибки.

Крупный апдейт под названием Windows 11 22H2 Moment 2 вышел в начале марта. Обновление включает в себя интегрированную в панель задач Windows поисковую систему Bing с поддержкой искусственного интеллекта, опцию для подключения iPhone к компьютеру, добавленный в диспетчер задач поиск.