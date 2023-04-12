Россиянин смог выжить после нападения 30-летнего знакомого с ножом

На Камчатке 55-летний россиянин сбежал после нападения на него с ножом

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 55-летнего жителя города Елизово. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 30-летний россиянин поссорился со знакомым и напал на него с ножом. В ходе конфликта он нанес не менее четырех ударов в жизненно важные органы, однако потерпевшему удалось защититься от части ударов и сбежать.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

10 апреля сообщалось, что в Самаре мальчик принес в школу нож и ударил им другого ребенка.