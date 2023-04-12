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08:56, 12 апреля 2023Интернет и СМИ

Ольга Шелест уволилась с телевидения и переехала в США

«КП»: телеведущая Ольга Шелест уволилась с работы и переехала с семьей в США

Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Российская теле- и радиоведущая Ольга Шелест уволилась с работы в России и переехала с семьей в США. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на коллег знаменитости.

По информации собеседников издания, телеведущая оставила все проекты, в которых была задействована, в том числе музыкальные телепрограммы, эфиры на радио и заказные мероприятия.

«Шелест уехала за границу. Язык вся семья знает хорошо, у мужа есть работа», — рассказали «Комсомольской правде» ее коллеги. Отмечается, что журналистка вместе с супругом Алексеем Тишкиным уже жила в США, их дети родились в Нью-Йорке и им ест двойное гражданство.

Ольга Шелест — лауреат телевизионной премии «ТЭФИ». Вела программу «Бодрое утро» и несколько других шоу на MTV, а также на «России 1», «Муз-ТВ», СТС, ТВЦ и других телеканалах. Шелест неоднократно была комментатором «Евровидения» и «Детского Евровидения».

Ранее телеведущий Иван Ургант прокомментировал слухи о возвращении в эфир шоу «Вечерний Ургант», появившиеся после публикации в Telegram-каналах его снимков с певцом Филиппом Киркоровым в декорациях, похожих на студию программы. Он заявил, что эти фотографии не имеют отношения к передаче.

Марина Совина
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