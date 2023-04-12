В СПЧ попросили Госдуму ответить на спорные вопросы по электронным повесткам

Глава СПЧ Фадеев попросил Госдуму ответить на спорные вопросы по электронным повесткам

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев попросил Минцифры и Госдуму ответить на несколько спорных вопросов, связанных с вручением электронных повесток. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

«Как быть, если у человека нет аккаунта на портале; что делать, если нет смартфона и компьютера?» — обратился Фадеев к законодателям. По его словам, таких «неоцифрованных» россиян много, особенно в небольших населенных пунктах.

«[Как быть], если человек болен и не годится для службы, а военкомат об этом не знает и высылает повестку, ограничения при этом уже начинают работать; если это условный вахтовик, работавший месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт», — перечислил глава СПЧ еще несколько вопросов.

Фадеев также спросил, будет ли наступать ответственность, если уведомления о повестке на «Госуслугах» были отключены. «Надеюсь, что к сентябрю, когда должен заработать реестр, профильные ведомства и Государственная Дума ответы предоставят», — заключил он.

11 апреля Госдума приняла закон, который предусматривает создание в России единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Помимо того, депутаты проголосовали за введение дополнительных ограничений для уклонистов. Предполагается, что повестка будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в реестре. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом заверил, что законопроект о едином реестре призывников связан не с мобилизацией, а с воинским учетом.