Мужчина попытался убить пенсионера ударом шприца в шею

Daily Mail: австралиец попытался убить оппонента в споре ударом шприца

Житель австралийского города Виндзор попытался убить оппонента в споре ударом шприца в шею и был задержан полицией. Об этом сообщает Daily Mail.

Спор приятелей перерос в ссору, в ходе которой 40-летний мужчина ударил 67-летнего оппонента шприцем в шею. Агрессивный австралиец преследовал пенсионера до тех пор, пока в их конфликт не вмешались двое прохожих, оказавшихся полицейскими в отпуске. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.

Пострадавший был доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Задержанному предъявили обвинение в покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что житель британского города Слау, графство Беркшир, убил подковой попутчика в поезде в результате спора из-за слишком громкой музыки. Из-за разрыва окружающих головной мозг хрупких кровеносных сосудов у британца произошла остановка сердца.