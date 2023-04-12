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02:00, 12 апреля 2023Из жизни

Мужчина попытался убить пенсионера ударом шприца в шею

Daily Mail: австралиец попытался убить оппонента в споре ударом шприца

Фото: Kristine Wook / Unsplash

Житель австралийского города Виндзор попытался убить оппонента в споре ударом шприца в шею и был задержан полицией. Об этом сообщает Daily Mail.

Спор приятелей перерос в ссору, в ходе которой 40-летний мужчина ударил 67-летнего оппонента шприцем в шею. Агрессивный австралиец преследовал пенсионера до тех пор, пока в их конфликт не вмешались двое прохожих, оказавшихся полицейскими в отпуске. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.

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Пострадавший был доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Задержанному предъявили обвинение в покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что житель британского города Слау, графство Беркшир, убил подковой попутчика в поезде в результате спора из-за слишком громкой музыки. Из-за разрыва окружающих головной мозг хрупких кровеносных сосудов у британца произошла остановка сердца.

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Алиса Дмитриева
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