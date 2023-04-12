Защита обвиняемой в теракте Треповой направила жалобу на ее арест

Защита Дарьи Треповой направила жалобу на ее арест по делу о теракте в Петербурге

Защита Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, решила обжаловать ее арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Басманном суде Москвы.

Апелляционная жалоба была подана адвокатом фигурантки. Ранее суд арестовал Трепову до 2 июня. Ей предъявили обвинение в совершении теракта и незаконном ношении взрывчатых устройств.

При взрыве в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга 2 апреля погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В результате происшествия пострадавшими были признаны более 40 человек.

По версии следствия, Трепова вручила Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой.