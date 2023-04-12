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22:46, 12 апреля 2023Мир

Трамп обвинил своего экс-юриста в разглашении данных

Трамп потребовал у суда взыскать со своего экс-юриста Коэна 500 миллионов долларов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп подал иск в федеральный суд Южного округа Флориды с требованием взыскать со своего бывшего юриста Майкла Коэна 500 миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные суда.

Как говорится в документах, Трамп обвиняет юриста в нарушении обязательств доверенного лица, разглашении данных и в незаконном обогащении. Трамп требует возместить издержки, размер которых будет установлен в ходе судебного процесса. «Однако, как ожидается, они будут значительно превосходить сумму в 500 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Трамп считает, что юрист раскрыл конфиденциальные данные о своем клиенте, а также распространял порочащую экс-президента информацию в личных целях.

Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. 4 апреля его обвинили в более чем 30 случаях подлога документов. Каждый из эпизодов предполагает максимальное наказание в виде четырех лет заключения. Совокупно политику может грозить 136 лет тюрьмы.

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Марина Совина
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