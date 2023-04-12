Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:18, 12 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии школьную учительницу задержали во время урока

В Могилеве посреди урока силовики задержали школьную учительницу

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Могилеве прямо посреди урока силовики задержали школьную учительницу. Об этом сообщает правозащитная группа MAYDAY в Telegram.

По информации правозащитников, в средней школе №43 посреди урока была задержана одна из педагогов учреждения образования. Ее имя пока не раскрывается.

После задержания женщину отвезли в Комитет государственной безопасности (КГБ), где допросили по поводу подписанного в 2020 году письма против милицейского насилия, а также записали видео с ее участием. Сейчас задержанная находится на свободе.

Ранее сообщалось, что жителей Витебска, которые ранее были осуждены по административным статьям, массово вызвали в прокуратуру. Во время беседы людей опрашивают на предмет возможных связей с оппозиционным политиком и экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Новые подробности о слитых секретных документах Пентагона. Как эта утечка повлияет на ход конфликта на Украине?
«Сверхновые» открылись во «ВКонтакте»
Звезда «Универа» рассказала об отобравшем у нее квартиру бывшем муже
Раскрыт размер пенсий и зарплат российских космонавтов
Выступавший в КХЛ американский игрок назвал россиян «законченными алкоголиками»
Принц Гарри приедет на коронацию Карла III без Меган Маркл
Жулин отреагировал на запрет на въезд в Россию двоим чемпионкам ОИ из Канады
Херш заявил о разрыве между администрацией США и разведкой
Власти Белоруссии выступили за перемирие на Украине
В Госдуме оценили предложение о «военном налоге» фразой «нет проблем с деньгами»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.