В Белоруссии школьную учительницу задержали во время урока

В Могилеве посреди урока силовики задержали школьную учительницу

В Могилеве прямо посреди урока силовики задержали школьную учительницу. Об этом сообщает правозащитная группа MAYDAY в Telegram.

По информации правозащитников, в средней школе №43 посреди урока была задержана одна из педагогов учреждения образования. Ее имя пока не раскрывается.

После задержания женщину отвезли в Комитет государственной безопасности (КГБ), где допросили по поводу подписанного в 2020 году письма против милицейского насилия, а также записали видео с ее участием. Сейчас задержанная находится на свободе.

Ранее сообщалось, что жителей Витебска, которые ранее были осуждены по административным статьям, массово вызвали в прокуратуру. Во время беседы людей опрашивают на предмет возможных связей с оппозиционным политиком и экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

