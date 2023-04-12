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18:56, 12 апреля 2023Экономика

Стратегический запас нефти в США упал до минимума

Стратегический резерв нефти в США за неделю упал до минимума с ноября 1983 года

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Стратегический нефтяной резерв в США за неделю по 7 апреля опустел на 1,6 миллиона баррелей, до 369,6 миллиона. Показатель упал до минимума с 11 ноября 1983 года, свидетельствуют данные еженедельного обзора управления энергетической информации Министерства энергетики страны.

За предыдущую неделю по 31 марта американский стратегический резерв нефти в США опустился впервые после неизменных значений с января, снизившись на 0,4 миллиона баррелей. Ранее до января 2023 объем стратегических резервов непрерывно падал с сентября 2021 года.

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При этом коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за ту же неделю незначительно возросли — на 0,6 миллиона баррелей, или 0,1 процента. Аналитики отрасли, напротив, ожидали сокращения коммерческих запасов на 0,6 миллиона баррелей.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сказал, что США видят сложности в восполнении стратегических резервов нефти. В марте министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что стране потребуется несколько лет для их восполнения, так как процесс тормозится желанием американских властей закупиться топливом дешевле, чем они его продавали.

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