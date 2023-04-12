Поветкин ответил на оскорбления Усика

Александр Поветкин заявил, что при встрече обсудит с Усиком оскорбления в адрес россиян

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин ответил на оскорбления со стороны украинца Александра Усика. Его слова приводит YouTube-канал «Ушатайка».

«Я бы однозначно болел за Усика, даже сейчас. Потому что он славянин. У меня к нему нет негатива. Я прекрасно понимаю, что он живет в этой стране. Мы же не знаем, что там происходит, как происходит», — заявил Поветкин. При этом он добавил, что не позволит никому оскорблять себя и обсудит с Усиком сложившуюся ситуацию при встрече.

11 января Усик обратился к россиянам во время прямого эфира в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он назвал «свинособаками» граждан, поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.