100-летний практикующий доктор поделился секретами долголетия

100-летний врач из США назвал пять секретов долгой и счастливой жизни

Практикующий доктор из США, которому исполнилось 100 лет, рассказал, как прожить долгую и счастливую жизнь. Он назвал CNBC пять секретов своего долголетия и активности.

Доктор Говард Такер родился в 1922 году и начал работать врачом-неврологом в 1947-м. В 2023 году его стаж составил 75 лет. Пациенты часто спрашивают доктора, что нужно делать, чтобы в настолько почтенном возрасте оставаться здоровым и жизнерадостным. В ответ 100-летний невролог поделился пятью принципами, которые разработал, опираясь на собственный опыт.

Во-первых, по его мнению, не нужно спешить выходить на пенсию. Несмотря на возраст Такер, до сих пор работает, как и его 89-летняя жена, психиатр и психоаналитик. Книга рекордов Гиннесса признала врача самым старым практикующим доктором на планете. Во время пандемии Такер принимал пациентов пять-шесть дней в неделю, а после этого обучал интернов в местном госпитале.

Если вам повезло, вы любите свое дело и по-прежнему можете работать, подумайте о том, чтобы отложить выход на пенсию. Многие люди на пенсии становятся менее активными в повседневной жизни, тем самым повышая риск когнитивных отклонений Говард Такер

Во-вторых, нужно поддерживать себя в форме, советует Такер. Плавание, бег, лыжи вплоть до 90-го дня рождения позволили Такеру долго оставаться сильным и здоровым. Сейчас доктор пробегает по пять километров в умеренном темпе на беговой дорожке почти каждый день. Даже ежедневная 15-минутная прогулка снижает риск преждевременной смерти на 25 процентов, заявил он.

В-третьих, 100-летний врач посоветовал обязательно отказаться от курения. Такер думал о том, чтобы начать курить в старших классах, однако отец спросил его, зачем сын хочет, чтобы в его легкие попадало что-нибудь, кроме чистого воздуха. Это лишило сигареты всякой привлекательности. Уже позже выяснилось, что курение приводит к раку и другим заболеваниям.

В-четвертых, человеку не стоит ограничивать себя слишком сильно, советует врач. Умеренность позволяет жить полной жизнью и не предаваться излишествам, которые в далекой перспективе могут нам навредить. Такер позволяет себе бокал мартини и стейк время от времени, но при этом придерживается разнообразной диеты с большим количеством зелени и овощей. Они с женой часто едят брокколи, брюссельскую капусту и салат бок-чой.

«Не дайте пропасть этим знаниям», — также посоветовал Говард Такер. Как невролог с 75-летним стажем он наблюдал эволюцию медицины в своей области от лоботомии до методов компьютерной визуализации. Он продолжает преподавать и сам многому учится у своих студентов.

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