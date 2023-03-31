100-летние сестры поделились секретом долгой жизни и острого ума

CNBC: прожившие больше ста лет сестры назвали работу одним из секретов долгой жизни

103-летняя Рут Суидлер из США и ее 106-летняя сестра Ширли Хоудс раскрыли секреты долгой жизни и острого ума. CNBC поделился лайфхаками американок, прожившими больше ста лет.

Рут Суидлер из Коннектикута в декабре отметила 103-й день рождения, она живет в доме для престарелых в Коннектикуте и утверждает, что даже в таком возрасте не чувствует себя старой. Суидлер очень гордится тем, что с ней любит говорить ее врач, который считает ее интересным собеседником. Ширли Хоудс, живущая в полутора тысячах километров от сестры в Северной Каролине, вторит ее словам. Хоудс по-прежнему увлекается чтением и любит узнавать что-то новое. Она считает, что нет ничего лучше книг, чтобы держать мозг в форме.

Сестры назвали четыре фактора, которые позволяют им так долго чувствовать себя молодыми. В качестве одного из пунктов они назвали работу. Суидлер была актрисой в любительском театре и даже в пенсионном возрасте оставалась активной, участвуя в благотворительных мероприятиях ее синагоги и других еврейских организаций. Хоудс была домохозяйкой, пока росли ее дети, но в 50 лет начала работать помощником учителя и фельдшером. Она сожалеет, что у нее не было возможности получить образование и стать учителем или журналистом.

Обе считают, что семья и счастливый брак продлевают жизнь и придают сил. «Прекрасно любить и быть любимой», — говорит Суидлер. Хоудс с теплом вспоминает покойного мужа, с которым у нее до самой его смерти были прекрасные отношения. «Друзья, родные и семья — это то, что всегда будет влиять на ваше общее состояние», — уверены сестры. Суидлер призналась, что ее до сих пор навещают раввин и другие знакомые из еврейской общины.

Еще один секрет острого ума и долголетия — это любопытство и желание учиться новому. Когда Суидлер была моложе, она любила ходить в театр. Теперь она много читает и иногда смотрит новости. Хоудс замечает, что пожилые люди имеют свойство зацикливаться на своих проблемах, тогда как, по ее мнению, важно оставаться открытым и не терять интерес к окружающему миру. Хоудс старается расширять кругозор, слушая аудиокниги о том, чем она раньше не интересовалась, — например, о слонах и оперных певцах XX века.

Суидлер и Хоудс были младшими детьми в семье иммигрантов. Они провели юность и детство в очень стесненных финансовых и семейных обстоятельствах и не смогли получить высшее образование. Однако обе женщины считают, что благодарность за то хорошее, что было в их жизни, — это секрет оптимизма и бодрости. Счастливые воспоминания дают им энергию на новые начинания. Женщины рады, что по-прежнему могут читать и имеют отменное здоровье для их возраста.

Ранее сообщалось о 108-летней британке, которая назвала причиной своего долголетия привычку пропустить стаканчик в обед. Женщина считает, что ей помогло умение хорошо работать и веселиться.